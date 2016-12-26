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3. Havalimanı'nın son durumu havadan görüntülendi

Yapımına hızla devam edilen 3. Havalimanı'nın son durumu havadan görüntülendi. Havalimanının bir numaralı pistinin yapımında sona gelindiği görüldü.

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Türkiye'nin en önemli projelerinden olan 3. Havalimanı'nın yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Avrasya Tüneli'nin açılışında konuşan Başbakan Binali Yıldırım'ın 26 Şubat 2018 tarihinde açılış müjdesini verdiği 3. Havalimanı'nın iskeleti ortay çıktı. 3 pistiyle birlikte hizmete girmesi planlanan havalimanının bir numaralı pistinde sona gelindi. Ayrıca geçtiğimiz aylarda yapımına başlanan hava kontrol kulesinin de tamamlanmak üzere olduğu görüldü. 3. Havalimanı'nda devam eden çalışmalar havadan görüntülendi. Görüntülerde işçilerin çalışmaları, bir numaralı pistin ve hava kontrol kulesinin son durumları yer aldı.
 

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