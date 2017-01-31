3 ilde engelli ve hamile kamu personeline kar tatili

Giresun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kamuda çalışan engelli ve hamile personele idari izin verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları ve hava muhalefeti nedeniyle il genelinde kamuda görev yapan engelli ve hamile personele 1 Şubat Çarşamba günü idari izin verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün 3 Aralık 2002 tarihli ve 200/58 Nolu genelgesi gereğince hava muhalefeti nedeniyle, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personeli ile hamile kamu personeli valilik makamının 31 Ocak 2017 tarih ve 1144 Sayılı yazıları gereğince 1 Şubat 2017 Çarşamba günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Diyarbakır’da hamile ve engellilere bir gün daha izin

Diyarbakır Valiliği, kentte yoğun kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ve hamilelerin yarın idari izinli sayılacağını duyurdu.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, 1 Şubat Çarşamba günü, ilimiz genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ve hamileler, herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek amacıyla1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır” denildi.

Şanlıurfa'da engelli ve hamile kamu çalışanlarına kar tatili

Şanlıurfa'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda sıkıntılar yaşanırken, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanlar yarın idari izinli sayılacak. Şanlıurfa'nın merkez ve birçok ilçesinde etkili olan kar yağışı beraberinde ulaşım sıkıntısını da getirdi. Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Tüm yurdumuzda olduğu gibi Şanlıurfa'da da etkili olan kar yağışı dolayısıyla, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanlar, Valilik tarafından alınan karar doğrultusunda 01 Şubat 2017 Çarşamba günü idari izinli sayılacaklardır" denildi.