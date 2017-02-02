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3 infaz koruma memuru FETÖ'den gözaltına alındı

Bingöl'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 3 infaz koruma memuru gözaltına alındı.

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Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen 3 i?nfaz koruma memuru, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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