3 infaz koruma memuru FETÖ'den gözaltına alındı
Bingöl'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 3 infaz koruma memuru gözaltına alındı.
- AA
Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen 3 i?nfaz koruma memuru, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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