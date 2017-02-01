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3 kişi Cumhurbaşkanı'na hakaretten ve terör propagandasından tutuklandı

Ardahan'da sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri ve terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen 3 kişi tutuklandı.

  • AA
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Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri ve terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyonda 4 kişiyi yakaladı.

Evlerinde de arama yapılan zanlılar polisteki işlemlerinin ardından Ardahan Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

Savcılık ifadeleri sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Aynı soruşturma kapsamında geçen hafta 5 kişi daha tutuklanmıştı.

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