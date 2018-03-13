3 köy daha terörden temizlendi

TSK ve ÖSO, Afrin'de Masaracık, Karabaş ve Aşağı Kefer Dali köylerini teröristlerden temizledi.
Gün içinde ayrıca Afrin batısındaki Mağaracık ve Dermeşkanlı, Cinderes’in Gazeviye ve Basufan köyleri de bölgeyi işgal eden terör örgütleri PKK/PYD-YPG ve DEAŞ'tan temizlenmişti.
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