3 köy daha terörden temizlendi TSK ve ÖSO, Afrin'de Masaracık, Karabaş ve Aşağı Kefer Dali köylerini teröristlerden temizledi. Bu sayede gün içerisinde bölgeyi işgal eden terör örgütleri PKK/PYD-YPG ve DEAŞ'tan kurtarılan köy sayısı 7'ye ulaşmış oldu.