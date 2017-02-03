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Reina saldırganı 3 Ocak’ta yakalanmaktan son anda kurtulmuş

Reina saldırganının 3 Ocak'ta trafik ekiplerince takibe alındığı ancak araçtan açılan ateş sonucu şüphelilerin kaçtığı ortaya çıktı.

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Reina saldırısına ilişkin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen ve aralarında saldırgan Abdulkadir Masharipov’un eşi Zarina Nurullayeva’nın da bulunduğu 11 şüphelinin eylemleri, savcılığın sevk yazısında tek tek sıralandı.

Şüpheli Bakhtiiar Abdurashıdov’un DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu, saldırgana saklanması ve kaçması için yardım ettiği belirtilen sevk yazısında, “Şüpheli Bakhtiiar Abdurashıdov’un, Reina eylemi gerçekleştikten sonra saldırganın eşi Zarina Nurullayeva ile birlikte ortak iki çocuklarını ve DEAŞ terör örgütü mensubu olan 2 şüpheliyi, Esenyurtt’taki saklandıkları evden, Pendik’teki DEAŞ Terör Örgütüne ait Yabancı Terörist Savaşçılar(YTS) evine araçla nakletmiştir” denildi.

SON ANDA KURTULMUŞ

Yazıda, Şüpheli Bakhtiiar Abdurashıdov’un 3 Ocak 2017’de saldırgan Masharipov ile eylemin planlanmasında ve gerçekleştirilmesinde aktif rol oynayan ‘Baro’ kod adlı açık kimliği tespit edilemeyen DEAŞ mensubu şüpheliyi Zeytinburnu’ndan saldırganın eşi ve çocuklarının bulunduğu Pendik’teki YTS evine araçla nakletmek istediği anlatıldı.

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