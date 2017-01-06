3 yeni KHK yayınlandı

Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan kararnamelere göre; Adalet Bakanlığından bin 699, Diyanet İşleri Başkanlığından 135, Emniyetten 2 bin 687, Danıştaydan 8 kişi, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 694 asker ihraç edilirken özel güvenliklerin silah kullanma yetkilerine düzenleme getirildi.

20 ilde 83 dernek ve vakıf kapatıldı.

Hava Kuvvetleri'nde 164 asker görevden alındı

Deniz Kuvvetleri'nden 149 asker görevden alındı.

649 akademisyenin görevine son verildi.

Danıştay'dan 8, Yüksek Seçim Kurulu'ndan 1, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan ise zabıt katibi, infaz koruma memuru ve diğer memurları kapsayan bin 699 personel ihraç edildi.

11 yeni gazete KHK ile yeniden açıldı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kapatılan 11 gazete Resmi Gazete'de yayımlanan 679 numaralı kararname ile yeniden açıldı.

Yeniden açılan ve yayın yapmalarına izin verilen gazeteler şöyle: Batman Gazetesi, Batman Çağdaş Gazetesi, Zafer Gazetesi, Şuhut'un Sesi Gazetesi, İdil Haber Gazetesi, Prestij Haber Gazetesi, Türkeli Gazetesi, Kızıltepe'nin Sesi Gazetesi, Hisar Gazetesi ve Urfanatik Gazetesi.

Polis, internet abonelerinin kimliğine ulaşabilecek

Resmi gazetede yayınlanan 680 nolu Kanun Hükmünde Kararname ile "Polis, sanal ortamda işlenen suçlarda, yetkili Cumhuriyet başsavcılığının tespiti amacıyla, internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmaya, sanal ortamda araştırma yapmaya yetkilidir. Erişim sağlayıcıları, yer sağlayıcıları ve içerik sağlayıcıları talep edilen bu bilgileri kolluğun bu suçlarla mücadele için oluşturduğu birimine bildirir" maddesi eklendi.

Sosyal medya düzenlemesiyle polis, internet abonelerinin kimliğine ulaşabilecek.

KHK'da “Polis, sanal ortamda işlenen suçlarda, yetkili Cumhuriyet başsavcılığının tespiti amacıyla, internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmaya, sanal ortamda araştırma yapmaya yetkilidir. Erişim sağlayıcıları, yer sağlayıcıları ve içerik sağlayıcıları talep edilen bu bilgileri kolluğun bu suçlarla mücadele için oluşturduğu birimine bildirir.” denildi.

Kayıp çocukların araştırılmasına yeni düzenleme

Resmi Gazetede yayımlanan 680 sayılı KHK'nın 13/A maddesi ile Kaybolan çocukların bulunması amacıyla, polise ek yetkiler verildi.

KHK ile polisin yetki tanımına sulh ceza hâkiminin veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mülki idare amirinin yazılı veya sonradan yazılı hale getirilmek üzere sözlü emri ile "kayıp çocuğa ait veya başkasına ait olmakla birlikte kayıp çocuk tarafından kullanılan her türlü banka hesap hareketlerini talep edebilir, telekomünikasyon yoluyla iletişimini denetleyebilir ve sinyal bilgilerini değerlendirebilir" maddesi eklendi.

"KAYIP ÇIOCUKLARIN ARAŞTIRILMASI"

MADDE 13/A- Kaybolan çocukların bulunması amacıyla, polis, sulh ceza hâkiminin veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mülki idare amirinin yazılı veya sonradan yazılı hale getirilmek üzere sözlü emri ile kayıp çocuğa ait veya başkasına ait olmakla birlikte kayıp çocuk tarafından kullanılan her türlü banka hesap hareketlerini talep edebilir, telekomünikasyon yoluyla iletişimini denetleyebilir ve sinyal bilgilerini değerlendirebilir. Tedbir kararı, en çok bir ay için verilebilir; ancak bu süre, bir defaya mahsus olmak üzere bir ay daha uzatılabilir. Mülki idare amirinin kararı, derhal mahkemenin onayına sunulur. Mahkeme kararını en geç yirmidört saat içinde verir.”