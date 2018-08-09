Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) Genel Sekreteri Neslihan Bahar Boyacılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TAP'ın atık pillerin toplanması, taşınması ve bertarafına yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilmiş tek kuruluş olduğunu ifade etti.

Atık pillerin çevreye verdiği zarar nedeniyle toplanması yönünde çalışmalar yürütüldüğünü her geçen yıl toplanan atık pil miktarının arttığını anlatan Boyacılar, 2007 yılında sadece 225 ton olan yıllık atık pil toplama miktarının 2017 yılı itibariyle 730 tona yükseldiğini belirtti.

"Bu rakamlara ulaşmamızda okulların payı çok büyük"

"Türkiye'de geçen yıl 730 ton atık pil toplanırken, son 3 yılda toplanan pil miktarı 2 bin tonu aştı." diyen Boyacılar, şöyle devam etti:

"Bu rakamlara ulaşmamızda okulların payı çok büyük. Öğrencilerimizin artan duyarlılığı ve hatta ailelerini de bu konuda uyarması sonucunda geçen yıl toplam atık pil miktarının yaklaşık yüzde 40'ını okullardan topladık. Bu da 325 ton demektir. Atık pil konusunda her yıl artan bir duyarlılıktan söz etmek mümkün, zaten bunun için de eğitimlerimiz ve kampanyalarımız kesintisiz devam ediyor. Eğitim ve kampanyalarımıza katılan belediye ve okul sayısı da her yıl artış gösteriyor. Samsun'da okullarımız çok başarılı değil, bu ders yılında sadece 2 ton 85 kilo atık pil topladılar, bu bir yıl önce 1 ton 761 kiloydu. Ama gerek okullar gerekse il bazında baktığımızda Samsun'un potansiyeli ile karşılaştırılamayacak bir durum ortaya çıkıyor. Samsun potansiyelinde bir şehrin en az 20 ton atık pil toplaması gerekirken bu miktar sadece 4 ton."

"En çok atık pili bölge olarak Marmara'da topluyoruz"

En çok atık pilin İstanbul'dan toplandığını, İstanbul'u sırasıyla Ankara ve Kocaeli'nin takip ettiğini aktaran Boyacılar, şunları kaydetti:

"Atık pillerin toplama miktarlarının arttırılması ve toplama işlemlerinin verimli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak üzere Samsun Büyükşehir Belediyesi ile de çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Şu ana kadar Türkiye çapında büyükşehir, il, ilçe ve belde olmak üzere toplam 650 belediye ile iş birliği halindeyiz, bu sayı her gün artıyor. Belediyelerin yanı sıra teknomarketler, zincir marketler, bakanlıklar, organize sanayi bölgeleri, okullar, Diyanet İşleri, Silahlı Kuvvetler, oteller, Emniyet Genel Müdürlüğü ve PTT de bizimle iş birliği yapan kuruluşlar arasında. En çok atık pili bölge olarak Marmara'da topluyoruz, burada İstanbul tabii ki itici güç."