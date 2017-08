Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat Kalkanı'nda ne yaptıysak yine yaparız

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen resepsiyon başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen resepsiyona Başbakan Binali Yıldırım, TMBB Başkanı İsmail Kahraman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar, AK Parti milletvekilleri ve davetliler katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle;

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Milletin evine hoşgeldiniz. Resepsiyonumuza teşrifleriniz için teşekkür ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bizlere bu toprakları vatanyapmak için can veren tüm şehitlerimizi rahmetle, yad ediyorum. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Gazilerimize sağlık ve afiyet temenni ediyorum.

En son 15 Temmuz'da sokaklara dökülen kardeşlerimizle bu hakikati görme şansı bulduk. Terör örgütleri hain emellerine ulaşamayacak. Bağımsızlık bizim milletimizin karakteridir. Ya istiklal ya ölüm özgürce yaşama irademizin beyanıdır. Bugün yoğun bir mücadele veriyoruz. Sadece kendi menfaatlerimiz için önümüze geçen her şeyi ezip geçemeyiz. Arakan'da zulüm gören mazlumları yalnız bırakamayız. Çünkü biz dünyada gördüğümüz kötülükleri düzeltmekle gücümüz yetmezse dilimizle düzeltmekle mükellefiz.

Bugün eğer dünyanın neresine gidersek gidelim Rabbim bizleri başımızı öne eğdirecek hatalardan muhafaza etsin. Bizleri Malazgirt Zaferi gibi 564. yıldönümüne ulaştığımız İstanbul'un fethi gibi ve işte bugün Dumlupınar Zaferi gibi başarılarla yükseltsin.

Gerektiğinde gönlümüzle ve sözümüzle mücadele etmesini biliriz. Değerli misafirle günümüz dünyasında mücadeleler iç içe yürümektedir. Biz 15 yıldır ülkemizin gücünü artırma çabası içinde olduk. Türkiye'nin tamamen kendi çıkardığı Kıbrıs hadisedi tüm açıklığı ile ortaya çıkarmıştır. Rahmetli Özal döneminde mücadele başlatılmıştır.

Maruz kaldığımız örtülü ambargolara müttefiklerimizle yaşadığımız sorunlara rağmen projelerimizde herhangi bir gerileme yoktur.

Bölgedeki gelişmelerle ilgili tüm seçenekler her an önümüzdedir. Terör örgütleri kullanılarak bölgede oynanan oyunların asıl yüzünü görüyoruz ve dayatmaları kabul etmiyoruz. Suriye'den her an bir tehdit olacaksa bize olacaktır. Her türlü tedbirmizi aldık. Hazır durumdayız. Fırat Kalkanı'nda ne yaptıysak yine yaparız.

Türkiye'yi, terör örgütleri üzerinden köşeye sıkıştırmak isteyenler bir süre sonra ellerindeki bu pimi çekilmiş bombalarla baş başa kalacaklardır. DEAŞ... Hedef DEAŞ. İşte buyurun şu anda müttefikimizin silahları DEAŞ'ın elinden çıkıyor. Bu nasıl ittifak Bu nasıl NATO'da beraber olmak. Bumerang gibi bunlar dönüp zamanı gelecek onları da vuracak.

Son dört yıldır ardı arkası kesilmeden yapılan saldırılara rağmen mücadelemiz devam ediyor. Yılın ikinci çeyreği için yüzde 7'lik bir büyüme bekliyoruz. Uluslararası yatırımlar sürüyor. Artık Türkiye güvenli bir limandır. Türkiye dostlarına sadece faydası dokunmuş kendisine husumet besleyen ülkelere hayal kırıklığı yaşatmış bir ülkedir.