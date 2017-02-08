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30 ilde FETÖ'ye düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 44'e yükseldi

Konya merkezli 30 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 44'e çıktı.

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Konya merkezli 30 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 102 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında 9 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 44'e yükseldi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, örgüte finans sağlayan ve örgüt faaliyetlerine iştirak eden kişilere yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, örgütte aktif rol oynadığı değerlendirilen kişiler tespit edilmiş, dün, Konya merkezli 30 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 102 kişiyi yakalamak için eş zamanlı operasyon başlatılmıştı.

Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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