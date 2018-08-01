İBB Başkanı Mevlüt Uysal: İstanbulkart yapılan protokolle 'Türkiyekart' hâline dönüşüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal, 2010'dan bu yana kullanılan 30 milyon İstanbulkart'ın artık tüm Türkiye'de kullanılmasının planlandığını söyledi.

Akıllı şehircilik konusunda İBB'nin bazı çalışmalarından bahseden Uysal, "Elektronik bilet sistemi, ilk defa sayın cumhurbaşkanımız büyükşehir belediye başkanı olduğu dönemde başlatıldı. O süreçten sonra İstanbulkart hâline dönüştü. İstanbulkart bakanlıkla, bankalarla yapılan protokolle 'Türkiyekart' hâline dönüşüyor. Bu da dünyada bir ilk" dedi.

ATAK'ın yanı sıra elektronik denetleme sistemi (EDS), trafik bilgilendirme sistemi ve kontrol merkezi için de anlaşmaya varıldı. Uysal, "İmza altına alınacak bu anlaşma 1,1 milyon euro gibi bir rakam. Bu belki sembolik olarak yüksek bir rakam değil ama aslında rakamdan daha önemli yapılan işin önemli bir iş olduğunu düşünüyorum. İSBAK adına ilk defa akıllı şehircilik konusunda yurt dışına açılmış bir iş yapıyorlar. Rakam küçük olmakla birlikte orada yaşayanlar adına önemli bir anlaşma" dedi.

Yer altında 30 bin kişi çalışıyor

294 kilometrelik metro inşaatının sürdüğünü, yer altında 30 bine yakın kişinin çalıştığını kaydeden Uysal, "Önemli bir geçmişimiz var. 1900'lü yılların başında cumhuriyetimiz kurulduğu zaman bu süre hızlı bir şekilde başladıysa bile, asıl 1994 yılında sayın cumhurbaşkanımızın belediye başkanı olmasıyla bu süreç hızlandı. 1994'ten bu yana, yaklaşık 25 yıldır da çok iyi bir noktaya geldik" diye konuştu.

İBB'nin iştirak şirketi İSBAK şehirdeki trafik yoğunluğunun azaltılarak akışın hızlanması amacıyla ATAK sistemini geliştirdi. Yaklaşık 1.5 yıldır denenen sistemde trafik ışıklarının 100 metre gerisinde, her bir şeridin ortasına yerleştirilen dedektörler, geçen araç sayısına ve yoğunluğa ilişkin veriler topluyor. Bu veriler anlık olarak İBB'nin Ulaşım Yönetim Merkezi'ne aktarılıyor. Trafik ışıklarının kırmızı ve yeşil olarak kaldığı süreler, bu verilere göre otomatik olarak belirleniyor ve sabit ışık süresi uygulamasından vazgeçiliyor. Böylece trafik sıkışıklığına sebep olan gereksiz beklemeler ortadan kaldırılıyor.

ATAK 80 kavşakta kullanılıyor

Sistem; İstanbul'da Ayvansaray Kavşağı, Aksaray Küçük Langa Kavşağı, Edirnekapı Yol Bakım Kavşağı, Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi Kavşağı, Ataköy 1. Kısım Kavşağı'nın da bulunduğu 80 kavşakta yer alıyor. Kısa zamanda bu sayının 200'e ulaşması, uzun vadede ise İstanbul'un bulunan 2 bin 250 kavşakta sistemin hayata geçirilmesi planlanıyor.