30 Ocak On Numara çekiliş sonuçları Milli Piyango 2017

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara şans oyunun 756'ncı hafta çekilişi yapıldı. 30 Ocak On Numara çekiliş sonuçları belli oldu. On Numara sonuçlarının ardından büyük ikramiye nereye isabet etti? Kazandıran numaralar neler oldu? sorularının cevabı arandı. Aşağıdaki linki tıklayıp, Milli Piyango'nun sitesine giriş yaparak, sorgulama yapabilirsiniz.

30 OCAK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

30 Ocak On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. On Numara çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar; 1-3-6-9-18-21-29-33-38-39-45-46-49-53-57-62-65-69-72-74-76 ve 80 oldu.

Büyük ikramiye kazanan il ilçe: GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL - SAMSUN / İLKADIM

23 OCAK ON NUMARA ÇEKİLİŞİ

On Numara oyununun 23 Ocak tarihli çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 755'ci haftanın kazandıran numaraları 5, 9, 10, 20, 25, 26, 27, 34, 38, 39, 40, 44, 47, 53, 55, 62, 64, 66, 70, 71, 74 ve 80 olarak belirlendi.

On Numara çekilişinde 10 bilen 5 kişiye, 118 bin 98'er lira ikramiye verildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 88 kişi 2 bin 313 lira 15'er kuruş, 8 bilen bin 647 kişi 124'er lira, 7 bilen 17 bin 198 kişi 22 lira 70'er kuruş, 6 bilen 99 bin 753 kişi 4 lira

5'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 167 bin 422 kişi ise 3 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

On numarayı bilen talihlilerin kuponlarını, İstanbul-Beşiktaş, Adana-Seyhan, Hatay-Samandağı, Bursa-Mustafakemalpaşa ve Trabzon-Ortahisar'dan yatırdığı belirtildi.

Toplam 2 milyon 320 bin 49 lira ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya, 811 bin 122 lira 41 kuruş KDV, 452 bin 172 lira 26 kuruş ise Şans Oyunları Vergisi olarak aktarıldı.

Şans Oyunları

Milli Piyango

Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.

On Numara

Şans Topu

İdaremizce 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.

Süper Loto

İdaremizce 19.10.2007 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Sayısal Loto

İdaremizce 11.11.1996 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. 1-49 sayı kümesi içinden yapılacak çekiliş sonunda belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Hemen Kazan

Bastırılan bilet,kart,kupon vb özel bölümlerin kazınması yada açılması ile belirli kurallara göre şekil,resim,motif,tutar,rakam ve benzerinin bulunmasına dayalı ikramiye kazandıran talih oyunudur.Milli Piyango İdaresi Hemen-Kazan oyunu halk arasında Kazı Kazan olarakta biliniyor.

On numara oyunun Özellikleri

İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.