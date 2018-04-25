30 yıl sakladığı ödevleri öğrencilerine dağıtan öğretmen

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 33 yıl önce öğretmenliğe başladığı okula İstanbul'dan 'Kardeş Okul' projesi kapsamında gelen coğrafya öğretmeni Halil Önge, 1988 yılında verdiği dönem ödevlerini de bir araya geldiği eski öğrencilere dağıttı.

ANILARINI TAZELETTİ

Öğretmen Halil Önge, İstanbul Üsküdar Kısıklı Şehit Dalkılıç Ortaokulu ile Ahlat Şehit Erdal Gökbulak Ortaokulu arasındaki Kardeş Okul projesi kapsamında yıllar sonra ilk görev yeri olan Ahlat Selçuklu Lisesini ziyaret etme imkanı buldu.

İlçede 1985-1992 yılları arasında görev yapan Halil Önge, o dönemdeki öğrencileriyle bir araya geldi. Eski öğrencileriyle hasret gideren Önge, 30 yıl önce verdiği dönem ödevlerini de dağıtarak anılarını tazeledi.

"ÖĞRENCİLERİME TEŞEKKÜR EDİYORUM"

İlk göz ağrım ve ilk öğretmenlik yıllarım. Hayatımın ve öğrencilerin ruhlarına dokunabildiğim en güzel yıllardı. diyen Önge, şöyle konuştu,"Şimdi de iyi bir öğretmen olmaya çalışıyorum ama hem öğrenci kalitesi hem de öğretmenlerin fedakarlığı bakımından o yıllara bir daha bulabileceğimi düşünmüyorum.

Bende o günlerin farklı bir yeri ve izi var. Bu kadar öğrencimi 30 sene sonra tekrar aynı sınıfta görmek bunun bir göstergesi. Öğrencilerim de vefa örneği gösterdi. Buluşmak için öğrencilerimi aradığımda 'birkaç kişi ancak gelir' dediler. Ben 'kendi vefalarıdır' dedim. Ama Ahlatlılar vefalıdır. Hepsi beni çok duygulandırdı. Öğrencilerime teşekkür ediyorum. Kendilerine 30 yıl önce yaptırdığım dönem ödevlerini imzalayıp veriyorum" dedi.