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'Gri' kategoride bulunan ve 300 bin lira ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

300 bin lira ödülle aranan, sözde Çukurca Kazan Vadisi sorumlusu Ömer Erdemir'in Hakkari'de öldürülen teröristler arasında yer aldığı belirlendi.

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Hakkari-Çukurca karayoluna el yapımı patlayıcı (EYP) döşerken etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin "Terörden Arananlar Listesi"nde "gri" kategoride bulunan "Brüks Belati" kod adlı Ömer Erdemir olduğu tespit edildi.
 
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3 Ağustos'ta Hakkari-Çukurca karayoluna EYP döşerken etkisiz hale getirilen 3 teröristin kimliklerinin belirlendiği bildirildi.
 
Buna göre, teröristlerden birinin "Terörden Arananlar Listesi"nde "gri" kategoride bulunan ve 300 bin lira ödülle aranan sözde Çukurca Kazan Vadisi sorumlusu "Brüks Belati" kod adlı Ömer Erdemir olduğunun tespit edildiği belirtildi. 

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