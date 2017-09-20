31 bin ByLock’çu listesi daha deşifre oldu, 1,5 milyon yazışma ortaya çıkarıldı

15 Temmuz darbe girişimi sonrası 81 ilde başlayan ByLock operasyonları tüm hızıyla sürerken, FETÖ’nün kriptolu haberleşme programıyla ilgili yeni verilere ulaşıldı. MİT, daha önce yaptığı incelemelerde FETÖ mensuplarının kullandığı ByLock için Litvanya’dan 9 adet IP adresi kiraladığını belirledi. MİT, Örgütün bunlardan “46.166.160.137” numaralı IP adresinin kullanıldığını da tespit etti.

MİT 18 MİLYON MESAJ BULDU

MİT’in IP adreslerine sahip serverlar üzerinde yaptığı inceleme sonucu ByLock’u kullandığı belirlenen 102 bin kişilik liste savcılıklara gönderildi. Başlatılan FETÖ soruşturmalarıyla şu ana kadar 50 bini aşkın ByLock kullanıcısı hakkında adli işlem yapıldı. Bu arada mesaj içeriklerini de mercek altına alan MİT, 18 milyon mesaj ve mail ortaya çıkardı.

YENİ ID’LER TESPİT EDİLDİ

MİT’in elde ettiği serverlar üzerinde Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi tarafından da inceleme yapıldı. Emniyet, serverlarda, kullanıcıların kimliğini temsil eden 31 bin ID numarası tespit etti. Bu numaralara ait olduğu belirtilen 1,5 milyon örgütsel konuşmanın yer aldığı mesaj ve maile de ulaşıldı. Ortaya çıkarılan bu verilerle tespit edilemeyen kripto örgüt üyelerinin de deşifre edilebileceği kaydedilirken, bazı ID numaralarının mükerrer olabileceği, buna ilişkin çalışmanın sürdüğü belirtildi.

LİSTE SAVCILIĞA GÖNDERİLECEK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmaları yürüten emniyetin söz konusu incelemeyi tamamlamasının ardından 31 bin kişilik listeyi yazışma içerikleriyle birlikte savcılıklara göndereceği ifade edildi. Daha sonra ise emniyetin ortaya çıkardığı veriler ışığında yeni operasyonlar için düğmeye basılabileceği belirtiliyor. (Yeni Şafak)