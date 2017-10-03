31 yaşındaki genç halı saha maçının ardından hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 4 ay önce evlenen genç, halı saha maçının ardından evinde fenalaşması üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.
- İHA
Çerkezköy’de berberlik yapan ve 4 ay önce hayatını İrem Çelik ile birleştiren 31 yaşındaki Ümit Çelik, geçtiğimiz 28 Eylül gecesi arkadaşlarıyla birlikte bir halı sahada futbol maçı yaptı. Maçın ardından Fevzi Paşa Mahallesindeki evine geçen Ümit Çelik sol göğüs kısmında ağrı şikayeti hissedince yakınları hemen 112 acil servis ekiplerine haber verdi.
Çelik, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Ümit Çelik’nin cansız bedeni, kesin ölüm nedenini belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Acı haberi alan Çelik’in ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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