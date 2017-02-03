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Terör örgütü DEAŞ üyelerine müebbet istendi

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada, 35 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, 6 şüpheli hakkında müebbet, diğerleri için ise 15'er yıla kadar hapis cezası istedi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 28'i tutuklu 35 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, 6 şüphelinin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, tüm sanıkların da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

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