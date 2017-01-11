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Bu kez Samsun'u seçti: 35. kez intihara kalkıştı

Samsun’da Diş Hekimliği Fakültesi inşaatına çıkarak intihara teşebbüs eden kişinin 35. kez intihara kalkıştığı ortaya çıktı.

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Samsun’da Diş Hekimliği Fakültesi inşaatına çıkarak intihara teşebbüs eden kişinin 35. kez intihara kalkıştığı ortaya çıktı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Yerleşkesi Diş Hekimliği Fakültesi binası inşaatının 5. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce Türkiye’nin birçok ilinde çatıya çıkarak intihara kalkıştığı öğrenilen Kastamonu Araç nüfusuna kayıtlı Mehmet H. (30), 35. intihar teşebbüsü için Samsun’u seçti.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde dilendiği öğrenilen Mehmet H., Diş Hekimliği Fakültesi inşaatının 5. katına çıkarak intihara teşebbüs etti. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Samsun OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç’in ikna ettiği Mehmet H., ev sahibine bin 250 lira borcu olduğu için intihara kalkıştığını iddia etti.

Mehmet H., ifadesi alınmak üzere Recep Tokur Polis Merkezine götürüldü. Şahsın yapılan araştırmada 35. kez intihara teşebbüs ettiği ortaya çıktı.

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