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TSK, Münbiç hattında 36. devriye faaliyetinin icra edildiğini duyurdu

TSK: Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 27 Ağustos 2018 tarihinde 36’ncı koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir.

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TSK: Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 27 Ağustos 2018 tarihinde 36’ncı koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir.

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