360 TV nasıl izlenir? Güncel 360 TV uydu frekans bilgileri, 360 TV’yi canlı izlemek isteyenlerin araştırdığı konuların başında geliyor. Yayın akışında birbirinden renkli programlar ve diziler barındıran 360 TV’yi izlemek çok kolay. Evinizde uydu alıcısı bulunuyor ve herhangi bir sorundan dolayı 360 TV yayınını açamıyorsanız, aşağıda bulunan SD veya HD frekans bilgilerini girerek kanalı izleyebilirsiniz.

360 TV NASIL İZLENİR?

Türksat Uydu Frekansı (HD)

Uydu: Türksat 4A

Alış Frekansı: 12310 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 15000 Ksym/sFEC: 3/4

Türksat Uydu Frekansı (SD)

Uydu: Türksat 4A

Alış Frekansı: 12294 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 12000 Ksym/s

FEC: 5/6

Eutelsat Uydu Frekansı

Uydu: EUTELSAT 7A 7.0°E

Alış Frekansı: 11678 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 30.000 Msym/s

FEC Rate: 3/4

TV platformları üzerinde 360’ın sıralamadaki yeri:

DSMART 43.Kanal

Digiturk 29.Kanal

Tivibu 30.Kanal

Teledünya - Kablo TV 53.Kanal

Turkcell TV+ 39. Kanal

Uydu alıcılarında Türksat Kanal taraması yapıldığında 360’ın sıralamadaki yeri:

Türksat’ın belirlediği 12.310 MHz Dikey (V) polarizasyon 15000 Ksym/s 5/6 FEC veya

12380 MHz Dikey (V) polarizasyon 27500 Ksym/s 3/4 FEC frekans bilgileri, uydu alıcımızın manuel arama seçeneğinden yeni TP ekle veya TP ekle menüsü kullanılarak girilecek ve kaydedilecektir. Daha sonra yeni girilen TP üzerinden arama seçeneği kullanılarak kanal taraması yapılacaktır.

Kanal taraması sonrası 360 yayınımızı genel olarak 82.,89. ve 99. Sırada bulabilirsiniz.

Kullandığınız uydu alıcıların marka ve modeline göre bu sıralamalara yakın bir sıralamada bulmanızda olasıdır.

Uydu alıcılarında bulunan kanal düzenleme seçeneği kullanılarak 360 kanalımızı ilk sıralara taşıyabilirsiniz.

(18 Eylül 2014 tarihinde yapılan Türksat frekans değişikliği sonrasında uydu alıcılarının hafızasında kalan önceki frekans ve TP bilgilerini silmeyen izleyiciler kanal taraması yaptıklarında tüm kanalları farklı sıralamalarda bulabilmekte veya bazı kanalları bulamayabilmektedirler.)

Bu sebeple kanal taraması yapmadan önce lütfen önceki tüm frekans ve TP bilgilerini siliniz.

*Yukarıda belirttiğimiz frekanslar üzerinden yapılan kanal taraması dışında farklı bir kanal taraması yapıldığında güncel olmayan ve eksik kanal sıralamaları oluşabileceğini hatırlatırız.

TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) uyumlu Uydu Alıcıları ile otomatik tarama yapıldığında 360'ın sıralamadaki yeri

Uydu alıcılarınızda TKGS ibaresi varsa alıcılarınız otomatik olarak sıralama yapmaktadır.

Bu sıralamadaki yerimiz şu an itibari ile 18.kanaldır.Türksat uydusuna yeni kanalların ilave olması veya çıkmasıyla bu sıralama değişkenlik gösterebilecektir.

Uydu alıcılarında bulunan kanal düzenleme seçeneği kullanılarak 360 kanalımızı ilk sıralara taşıyabilirsiniz.

Yeni üretilen uydu alıcılarının büyük çoğunluğu TKGS uyumludur.

* Kanal taramasını kolayca yapabilmek ve yeni uyduya çıkan kanalları otomatik olarak güncelleyebilmeniz için TKGS uyumlu uydu alıcısı almanızı öneririz.

360 TV’DE NELER VAR?

Ekranların sevilen yüzü Açelya Akkoyun, hafta içi her gün 360 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. "Açelya ile Gülümse Hayata" da sağlıktan modaya, el işlemelerinden örgüye, spor, beslenme ve elbette birbirinden lezzetli yemek tarifleri ekrana geliyor.

Ekranların sevilen dizisi Çocuklar Duymasın her gün 360'ta yayınlanıyor!

Yaşa, dışarı çık, hayatın tadını çıkart... Paranız olsun olmasın amacınız yeter ki gezmek olsun diyen Yıldız Yakar, arabasını, cebindeki parayı, bir kenara bırakıyor, her hafta yapımcısının ona verdiği parayla İstanbul’u keşfe çıkıyor. Gezmek Olsun programı hafta içi her gün 360 TV ekranlarında.

Pazardayız programında; 360 ekranlarının sevilen yüzü Lokman Dağ ve Tuğçe Kurt semt pazarlarını geziyorlar, pazarın nabzını tutup, esnafla ve halkla sohbet ediyorlar...

Selda Hasret Arslan “Ben Anneyim” diyor ve merak edilenlere cevap arıyor...

Ekranların sevilen dizisi Seksenler her gün 360'ta yayınlanıyor!