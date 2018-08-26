3600 ek gösterge nedir ne zaman çıkacak 3600 ek gösterge ile 2018 memur maaşları ne kadar olacak

3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge kimleri, hangi meslek gruplarını kapsayacak? 3600 ek gösterge ile 2018 öğretmen Polis ve din görevlilierin maaşlar nasıl olacak? 3600 ek gösterge olursa neler değişecek? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti Seçim Beyannamesi'nde memurların uzun zamandır beklediği 3600 ek gösterge müjdesini vermişti. Seçim sonrası 3600 ek gösterge yasasının gelmesiyle birlikte yeni düzenleme ile memurların maaşında artış olması bekleniyor. Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3 bin 600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla ikramiye ve maaş alabiliyor. Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor. İşte 3600 ek gösterge ile öğretmen polis ve din görevlilerin maaş zam oranları

EK GÖSTERGE NE ZAMAN VERİLECEK?



AK Parti’nin seçim bildirgesinde ek göstergenin 3600’e çıkarılacağı da yer alıyordu. 3600 ek gösterge düzenlemesinin TBMM açıldıktan sonra gündeme gelmesi halinde, yaklaşık 3.4 milyar lira olması beklenen maliyetin olumsuz etkisi gelecek yıla kalabilir. Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli bir yeri olan ek gösterge, bir çok kesimi yakından ilgilendiriyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal da, ‘Yapacağımız düzenlemeyle polisimiz, öğretmenlerimiz, hemşirelerimiz, din görevlilerimiz ve idarecilerin emeklilik ek göstergelerini 3600’e çıkaracağız. Bu düzenlemeden, halihazırda bu görevlerden emekli olmuş vatandaşlarımız da yararlanacak” açıklamasında bulunmuştu.

ÖĞRETMEN VE POLİSLERİN EK GÖSTERGE TALEBİ



30 hizmet yılında ve 1 inci derecenin 4 üncü kademesinde bulunan “öğretmen” ve “hemşire” kadro unvanlı personelin ek göstergesinin 3600'e yükselmesinin, bu personelin; aylık ücretine, emekli aylığına ve emekli ikramiyesine büyük katkı yapacağı tartışılmaz. Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz aylarında yapılırken, bu aylar dışında emeklilik talebinin gerçekleştirilmesi il sınırlarında sınıf ve branş öğretmen fazlasının bulunması ve işlemlerin Bakanlık tarafından uygun görülmesine bağlıdır.



Öğretmenler için ise her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, kasım ayı net maaşı tutarında ikramiye verilmesini öngören kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmuştu.



TBMM başkanlığına polis memurlarına 3600 ek gösterge verilmesine ilişkin kanun teklifi, sonrasında Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelmişti. Göstergenin yükselmesi ile beraber bir polis memurunun maaşında 400 ila 500 lira emekli ikramiyesinde ise 17 bin ile 27 bin lira arasında bir artış meydana gelecek. Kanun teklifi yasalaştığında polis memurlarının sosyal ve özlük haklarına ilişkin mağduriyetleri giderilmiş olacak.





EK GÖSTERGE 3600 OLURSA NELER DEĞİŞECEK?



Ek gösterge hemşire ve öğretmenler için 3000'den 3600'e çıkarsa memur maaşları, emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde büyük değişiklikler olacak. Ek göstergenin yükselmesi ile meydana gelecek maaş değişikliği aşağıdaki gibidir;

CUMHURBAŞKANI 3600 EK GÖSTERGE MÜJDESİNİ VERDİ



Seçim beyannamesi toplantısında ek göstergelerin 2 bin 600'e çıkarılacağını duyuran Erdoğan, ''Değerli kardeşlerim önemli bir konuya geliyorum. Burayı hassas dinleyelim. Polis, öğretmen, hemşire, din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3 bin 600'e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği gidermiş olacağız.Yeni dönem yepyeni bir anlayışla başlıyoruz. Çünkü vakit birlik vakti. Çünkü vakit Türkiye vakti. Erdem, irade, cesaret ile Türkiye şahlanacak.'' dedi.



3000'den 3600'e çıkarak memurların maaşlarına büyük katkı yapması beklenen ek göstergenin ne olduğu merak ediliyor. Eski bir tarihte TBMM Genel Kurulu'nda bir görüşmede bu konuya değinerek, "Bu ek gösterge meselesi birçok kamu görevlisini, meslek grubunu ilgilendiriyor yani ek göstergenin 3000'den 3600'e çıkarılması, 3600'den 4800'e çıkarılması her ne kadar bir gösterge rakamı gibi olsa da kişilerin emekli aylığını etkileyen önemli bir faktör. Burada, tabii, bütün bu düzenlemeleri bir bütünsellik içerisinde yapmak gerekiyor." ifadelerinde bulunmuştu.

BAKAN AĞBAL NE DEMİŞTİ?



Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Yapacağımız düzenlemeyle polisimiz, öğretmenlerimiz, hemşirelerimiz, din görevlilerimiz ve idarecilerin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız. Bu düzenlemeden, halihazırda bu görevlerden emekli olmuş vatandaşlarımız da yararlanacak. Böylece, bu görevlerden mevcutta emekli olan ve bundan sonra emekli olacak kamu görevlilerimizin maaşları önemli oranda artacak" dedi.



Öğretmen, Vaiz ve Avukat emeklilerinin 2018 yılı maaş ve ikramiye miktarları;

DÜZENLEMEDEN ONLAR DA YARARLANACAK!



Ek gösterge artışından belirtilen meslek gruplarından emekli olan vatandaşların da yararlanacağını söyleyen Maliye Bakanı Naci Ağbal, 'Yapacağımız düzenlemeyle polisimiz, öğretmenlerimiz, hemşirelerimiz, din görevlilerimiz ve idarecilerin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız. Bu düzenlemeden, halihazırda bu görevlerden emekli olmuş vatandaşlarımız da yararlanacak' dedi.

EK GÖSTERGE 3600 OLURSA NELER DEĞİŞECEK?

Ek gösterge hemşire ve öğretmenler için 3000'den 3600'e çıkarsa memur maaşları, emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde büyük değişiklikler olacak. Ek göstergenin yükselmesi ile meydana gelecek maaş değişikliği aşağıdaki gibidir;

Ek gösterge 2200'den 3600'e çıkarsa;

AYLIK NET MAAŞ 23 TL

EMEKLİ MAAŞI 641 TL

EMEKLİ İKRAMİYESİ 123 BİN 121 TL

Ek gösterge 3000'den 3600'e çıkarsa;

AYLIK NET MAAŞ -38TL

EMEKLİ MAAŞ 569 TL

EMEKLİ İKRAMİYESİ 20 BİN 516 TL

Ek gösterge gecikirse emeklilik ertelenecek

Milyonlarca kişi 3600 ek göstergeyi bekliyor! Emekli aylığı, ikramiye artacak!

Müjdeyi mayıs ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti. AK Parti'nin seçim vaatleri arasındaydı öğretmen polis hemşire v edin görevlilerinin ek göstergesinin 3600'e çıkarılması... Bunun için ise yasal düzenleme gerekli. Milyonlarca çalışan ve emekli bu konuda gelecek haberi bekliyor.

Temmuz ayında memur maaşları yüzde 8.67 oranında arttı. Böylece, ek göstergenin emekli aylıklarına ve ikramiyelere katkısı daha da yükseldi. Ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkmasıyla, 25 yıl hizmeti bulunanların emekli aylığı 696 lira zamlanacak. Emekli olduklarında alacakları ikramiye de 20 bin 934 lira artacak.

Çok sayıda polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisi emeklilik dilekçesi için ek göstergenin 3600'e çıkarılmasını bekliyor. Bugün emekli olurlarsa ikramiyeleri 2200 ek gösterge üzerinden düşük tutarda hesaplanacak. Sonradan yapılacak bir düzenleme ikramiyelerine yansımayacak ama emekli aylıklarında kayıpları olmayacak.

20 bin öğretmen de yasayı dört gözle bekliyor. Çünkü sadece okulların tatil olduğu haziran temmuz ayında emekli olabiliyorlar. Yasal düzenleme bu hafta yapılamazsa gelecek yazı beklemek zorunda kalacaklar. Öğretmenler bu adımın Meclis'te bu hafta görüşülecek torba yasa ile yapılmasını ve bu teklife eklenmesini bekliyor.

EK GÖSTERGE NEDİR?



Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1 inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile,2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır.



Ek gösterge rakamı 3000 olan öğretmen ve hemşireler özellikle ek göstergelerin artışını beklemekteydi. Ek göstergenin özellikle emeklilik haklarına etkisinin fazla olması nedeniyle, memurlar emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli bir göreve atanma ya da ek göstergelerinin bu düzeye çıkarılması isteği oluşturmaktadır. 657 sayılı Devlet Kanunu'na tabi olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu ek göstergelerin artışını dört gözle bekliyorlardı.