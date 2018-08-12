3600 ek gösterge son durum 3600 ek gösterge ne zaman verilecek Memur hemşire öğretmen ne kadar alacak

3600 ek gösterge son durum ne oldu? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek Memur hemşire öğretmen ne kadar alacak? Ek gösterge son dakika haberleri neler? 3600 ek gösterge nedir? 3600 ek göstergeden kimler faydalanabilecek? Mayıs ayında öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri ile idarecilere 3600 ek gösterge müjdesi son dakika olarak açıklandı. Bu mesleklerde çalışanlar, daha yüksek ikramiye almak için emeklilik kararlarını erteledi. Bir hafta içinde yasal düzenleme yapılmadığı takdirde emeklilik için gelecek yılın yazını beklemek zorunda kalacak. Temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 8.67 oranında artış yapıldı. Bu artışla 3600 ek göstergenin emekli aylıkları ve ikramiyesine katkısı daha da arttı. Buna göre, ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 653.15 lira, 30 yıl hizmeti bulunanların 696.69 lira, 35 yıl hizmeti bulunanların da 740.24 lira artacak.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3 bin 600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla ikramiye ve maaş alabiliyor.ü

Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.

Son dakika haberi; Öğretmene 3600 Ek Gösterge Ne Zaman Gelecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran 2018 seçimlerinden önce öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerine 3600 ek gösterge sözü vermişti. Seçimlerin üzerinden yaklaşık 1,5 ay geçti. Peki öğretmene 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? Bilindiği üzere TBMM ekim ayına kadar tatile girdi. Tatil dönüşünde 3600 ek gösterge konusunun meclisin gündemine bir an evvel geleceği düşünülmektedir. Dolayısıyla 2018 yılı bitmeden önce öğretmene 3600 ek gösterge verilmiş olacak. Muhtemelen Lisans mezunu olan öğretmenler bu haktan yararlanacak. Bununla birlikte MEB'de emekli olan öğretmen sayısı da 2019 ve sonraki yıllarında artış gösterecek. Konuyu yakından takip edip siz değerli ziyaretçilerimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.

EK GÖSTERGE NE ZAMAN VERİLECEK?

AK Parti’nin seçim bildirgesinde ek göstergenin 3600’e çıkarılacağı da yer alıyordu. 3600 ek gösterge düzenlemesinin TBMM açıldıktan sonra gündeme gelmesi halinde, yaklaşık 3.4 milyar lira olması beklenen maliyetin olumsuz etkisi gelecek yıla kalabilir. Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli bir yeri olan ek gösterge, bir çok kesimi yakından ilgilendiriyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal da, ‘Yapacağımız düzenlemeyle polisimiz, öğretmenlerimiz, hemşirelerimiz, din görevlilerimiz ve idarecilerin emeklilik ek göstergelerini 3600’e çıkaracağız. Bu düzenlemeden, halihazırda bu görevlerden emekli olmuş vatandaşlarımız da yararlanacak” açıklamasında bulunmuştu.

BAKAN AĞBAL NE DEMİŞTİ?

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Yapacağımız düzenlemeyle polisimiz, öğretmenlerimiz, hemşirelerimiz, din görevlilerimiz ve idarecilerin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız. Bu düzenlemeden, halihazırda bu görevlerden emekli olmuş vatandaşlarımız da yararlanacak. Böylece, bu görevlerden mevcutta emekli olan ve bundan sonra emekli olacak kamu görevlilerimizin maaşları önemli oranda artacak" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER NELERDİ?

CUMHURBAŞKANI 3600 EK GÖSTERGE MÜJDESİNİ VERDİ

Seçim beyannamesi toplantısında ek göstergelerin 2 bin 600'e çıkarılacağını duyuran Erdoğan, ''Değerli kardeşlerim önemli bir konuya geliyorum. Burayı hassas dinleyelim. Polis, öğretmen, hemşire, din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3 bin 600'e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği gidermiş olacağız.Yeni dönem yepyeni bir anlayışla başlıyoruz. Çünkü vakit birlik vakti. Çünkü vakit Türkiye vakti. Erdem, irade, cesaret ile Türkiye şahlanacak.'' dedi.

3000'den 3600'e çıkarak memurların maaşlarına büyük katkı yapması beklenen ek göstergenin ne olduğu merak ediliyor. Eski bir tarihte TBMM Genel Kurulu'nda bir görüşmede bu konuya değinerek, "Bu ek gösterge meselesi birçok kamu görevlisini, meslek grubunu ilgilendiriyor yani ek göstergenin 3000'den 3600'e çıkarılması, 3600'den 4800'e çıkarılması her ne kadar bir gösterge rakamı gibi olsa da kişilerin emekli aylığını etkileyen önemli bir faktör. Burada, tabii, bütün bu düzenlemeleri bir bütünsellik içerisinde yapmak gerekiyor." ifadelerinde bulunmuştu.

Öğretmen, Vaiz ve Avukat emeklilerinin 2018 yılı maaş ve ikramiye miktarları;

DÜZENLEMEDEN ONLAR DA YARARLANACAK!

Ek gösterge artışından belirtilen meslek gruplarından emekli olan vatandaşların da yararlanacağını söyleyen Maliye Bakanı Naci Ağbal, 'Yapacağımız düzenlemeyle polisimiz, öğretmenlerimiz, hemşirelerimiz, din görevlilerimiz ve idarecilerin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız. Bu düzenlemeden, halihazırda bu görevlerden emekli olmuş vatandaşlarımız da yararlanacak' dedi.

ÖĞRETMEN VE POLİSLERİN EK GÖSTERGE TALEBİ NEYDİ?

30 hizmet yılında ve 1 inci derecenin 4 üncü kademesinde bulunan “öğretmen” ve “hemşire” kadro unvanlı personelin ek göstergesinin 3600'e yükselmesinin, bu personelin; aylık ücretine, emekli aylığına ve emekli ikramiyesine büyük katkı yapacağı tartışılmaz. Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz aylarında yapılırken, bu aylar dışında emeklilik talebinin gerçekleştirilmesi il sınırlarında sınıf ve branş öğretmen fazlasının bulunması ve işlemlerin Bakanlık tarafından uygun görülmesine bağlıdır.

Öğretmenler için ise her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, kasım ayı net maaşı tutarında ikramiye verilmesini öngören kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmuştu.

TBMM başkanlığına polis memurlarına 3600 ek gösterge verilmesine ilişkin kanun teklifi, sonrasında Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelmişti. Göstergenin yükselmesi ile beraber bir polis memurunun maaşında 400 ila 500 lira emekli ikramiyesinde ise 17 bin ile 27 bin lira arasında bir artış meydana gelecek. Kanun teklifi yasalaştığında polis memurlarının sosyal ve özlük haklarına ilişkin mağduriyetleri giderilmiş olacak.

EK GÖSTERGE 3600 OLURSA NELER DEĞİŞECEK?

Ek gösterge hemşire ve öğretmenler için 3000'den 3600'e çıkarsa memur maaşları, emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde büyük değişiklikler olacak. Ek göstergenin yükselmesi ile meydana gelecek maaş değişikliği aşağıdaki gibidir;