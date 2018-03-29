38 ilde FETÖ operasyonunda 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı
Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde sözleşmeli personel olarak yetiştirdiği 47 subay ve 23 astsubay olmak üzere 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde sözleşmeli personel olarak yetiştirdiği 47 subay ve 23 astsubay olmak üzere 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
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