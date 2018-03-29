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38 ilde FETÖ operasyonunda 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde sözleşmeli personel olarak yetiştirdiği 47 subay ve 23 astsubay olmak üzere 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

  • DHA
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Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde sözleşmeli personel olarak yetiştirdiği 47 subay ve 23 astsubay olmak üzere 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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