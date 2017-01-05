380 iş adamı hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

'Bu kadar yüksek BES teşviki dünyada yok'

Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Eroğlu, BES'e ilişkin, "Dünyanın her tarafında teşvikler var ama yaptığımız araştırmalarda bu kadar yüksek teşvike Türkiye'den başka ülkede rastlamadık." dedi.