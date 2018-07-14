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39 vidalı müdür görevine döndü 

Geçirdiği trafik kazası sonucu vücuduna 4 platin, 39 vida takılan Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Cüneyt Bilen, doktorların ‘Malulen emekli olacaksın’ demesine inat sağlığına kavuşarak görevine tekrar başladı.

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Muğla’da geçirdiği trafik kazasının ardından girdiği 5 ameliyatta vücuduna 4 platin ve 39 vida takılan Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Cüneyt Bilen (43), doktorların ‘Malulen emekli olacaksın’ demelerine inat 12 aylık tedavi sürecinin ardından tekrar görevine başladı. 

Bilen’in içinde bulunduğu otomobil, 22 Temmuz 2017’de Fethiye’de bir midibüse yandan çarptı. Kazada ağır yaralanan Bilen’e kaldırıldığı hastanede 6 gün yoğun bakım servisinde uyutuldu. Daha sonra Bilen’e yapılan 5 ayrı ameliyatta 4 platin, 39 vida takıldı. 

AZMİN ZAFERİ

Hareket kabiliyetini önemli ölçüde yitiren Bilen geçen Ağustos ayında gittiği İzmir Balçova Termal Tesisleri’nde her gün 6 saat termal havuz ve ileri fizik tedavisi gördü.  Tedaviye başlamasının üçüncü ayında yardımsız ayağa kalkmayı başaran Bilen, dördüncü ayda yürüyüşündeki küçük aksamalar dışında sağlığına kavuştu. Mayıs ayında taburcu olan Bilen, 5 Temmuz’da da Muğla İl Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü’ndeki görevine tekrar başladı. Müdür Bilen, “Bir doktor, ‘Malulen emekli olacaksın, seni ihtiyaçlarını giderebilecek hale getirsek ne mutlu bize’ dedi. Söylenenler moralimi bozmadı. Türkiye’nin her yerinden dua aldım. Tedavi sürecinde en büyük morali 10 yaşındaki kızım Gamze verdi. Yazdığı ‘Benim için yaşa, vatan için öl baba’ şiiriyle umutsuzluğa hiç kapılmadım” diye konuştu. 

 

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