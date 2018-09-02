3.havalimanı ulaşım hatları ve ücretleri ne kadar 3.havalimanı nerede ne zaman açılacak? Türkiye’nin en önemli projelerinden biri olan 3. Havalimanı ulaşım hatları belli oldu. Peki 3. Havalimanı nerede, nasıl gidilir? Çalışmaları hızla devam eden 3. havalimanının açılış tarihi ne zaman? 3.havalimanı ücretleri ne kadar? Tüm detayları haberimizde derledik. İlk etabı 29 Ekim 2018'de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın ulaşım hatları ve ücretleri belli oldu. Yeni havalimanına 150 otobüsle 18 hat üzerinden sefer yapılacak. En pahalı ve en uzak hat 30 TL ile Pendik, en çok aracın sefer yapacağı hat ise 18 TL ücretin alınacağı Yenikapı-Sirkeci hattı olacak. 660 ticari taksi ve 38 İETT ulaşımı sağlayacak. 18 Hatta 150 otobüs faaliyet gösterecek. Ücret 12 TL ile 30 TL arasında olacak. En yoğun hat Yenikapı-Sirkeci, en pahalı hat Pendik hattı. Toplu taşımanın ihale bedeli 468 milyon TL.

3. Havalimanı ulaşım hatları ve ücretleri belli oldu

İlk etabı 29 Ekim 2018'de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı'na 150 otobüsle 18 hat üzerinden sefer yapılacak. En pahalı ve en uzak hat 30 TL ile Pendik, en çok aracın sefer yapacağı hat ise 18 TL ücretin alınacağı Yenikapı-Sirkeci hattı olacak. Diğer hatlar ise Beylikdüzü Tüyap, Otogar, Bakırköy,Beşiktaş, Alibeyköy Cep Otogarı,Kadıköy, Hacıosman, Tepeüstü, Arnavutköy, Kemerburgaz, Sarıyer, Başakşehir, Bahçeşehir,Mahmutbey Metro, Halkalı ve Mecidiyeköy hatları olacak. Her 10 dakikada bir kalkış yapacak otobüs hatları da yer alacak.

Açılışı için artık geri sayımın başladığı 3. Havalimanı'nın ilk etabı 29 Ekim'de faaliyete girecek. Açıldığında ilk etapta 660 ticari taksi ve 38 İETT otobüsünün yolcu taşıyacağı havalimanında bagajlı lüks taşımacılık hizmeti de verecek otobüsler de ulaşım ağına dahil olacak.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 4 Eylül tarihinde yapacağı ihaleyi kazanacak olan işletme, 10 yıl süreyle İstanbul'da oluşturulacak 18 hat üzerinde 150 otobüsle İstanbul Yeni Havalimanı arasında taşımacılık yapacak.

İstanbul'un birçok noktasından İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaşılabilecek. Metro bağlantılarına da otobüs seferleri konuluyor.

Bagajlı lüks taşımacılık yapacak olan günde 75 bin yolcu taşıması beklenen otobüs hatlarından uzaklığına göre şartname gereği 12 ile 30 TL arasında ücret alınacak.İşletmeci 6 yaşına kadar olan çocuklardan ise ücret alamayacak.

En çok aracın konulacağı yer ise 50 kilometrelik Yenikapı-Sirkeci hattı olacak. 11 dakikada bir aracın hareket edeceği hatta 23 araç hizmet verecek.Bu hattın ücreti ise 18 TL olacak. En pahalı ve en uzak hat ise Pendik ilçesinden olacak. Bu hatta ise 5 araçla sefer düzenlenecek. 93 kilometrelik Pendik hattının ücreti ise 30 TL olacak.

Otobüs hatlarının detayları ise şöyle;

Beylikdüzü Tüyap-52 km-15 dakika-21 TL-15 araç

Otogar-38 km-15 dakika-16 TL-12 araç

Bakırköy-44 km-10 dakika-18 TL-19 araç

Yenikapı-Sirkeci-50 km-11 dakika-18 TL-23 araç

Beşiktaş-43 km-20 dakika-18 TL-13 araç

Alibeyköy Cep Otogarı-31 km-30 dakika-16 TL-5 araç

Kadıköy-64 km-20 dakika-25 TL-11 araç

Pendik-93 km-45 dakika-30 TL-5 araç

Hacıosman-40 km-30 dakika-16 TL-4 araç

Tepeüstü-91 km-30 dakika-25 TL-7 araç

Arnavutköy-22 km-40 dakika-12 TL-3 araç

Kemerburgaz-21 km-40 dakika-12 TL-3 araç

Sarıyer-40 km-30 dakika-16 TL-5 araç

Başakşehir-27 km-30 dakika-14 TL-4 araç

Bahçeşehir-40 km-40 dakika-16 TL-4 araç

Mahmutbey Metro-36 km-45 dakika-15 TL-3 araç

Halkalı-40 km-50 dakika-16 TL-4 araç

Mecidiyeköy-37 km-15 dakika-16 TL-10 araç

İhaleyi kazanacak olan işletme araçları 25 Ekim'de hazır hale getirecek ve havalimanının açılışının yapılacağı 29 Ekim'de hizmet vermeye başlayacak. Bagajlı lüks taşımacılık yapacak olan otobüslerin 100 adeti solo tip ve en az 46 koltuklu, en fazla 50 adeti en az 35 koltuk kapasiteli olacak.

Araçlar İstanbul çalışma şartlarında hizmet verecek.İlk defa sisteme katılırken, araçlar yeni üretilmiş veya trafiğe çıkış tarihi 3 yılı geçmemiş Euro 6 egzoz emisyona sahip araçlar olacak.Sözleşme süresince 5 yaşından büyük araçlarla çalışılmayacak.

Toplu taşıma yapmak üzere hat kiralama işi ihalesinde tahmin edilen bedel KDV dahil 468 milyon TL olurken ihaleyi alacak firmanın nasıl ödeme yapacağı da ortaya çıktı.Buna göre sözleşme bedelinin tam elektronik bilet karşılığının yüzde 20'lik kısmının parasal tutarı sözleşme imzalandığı tarihi takip eden aydan başlamak üzere 5 aya eşit şekilde bölünerek ödenecek.Yüzde 80'lik kısmı da 120 aya eşit şekilde bölünerek ödenecek.

Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı arasındaki metronun ise 2019 yılı sonu, 27 kilometreden oluşacak 6 istasyonun olduğu Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı arasındaki metronun ise 2020 yılı sonunda hizmete açılması bekleniyor.

100 ADETİ EN AZ 46 KOLTUKLU OLACAK

İhaleyi kazanacak olan işletme araçları 25 Ekim'de hazır hale getirecek ve havalimanının açılışının yapılacağı 29 Ekim'de hizmet vermeye başlayacak. Bagajlı lüks taşımacılık yapacak olan otobüslerin 100 adeti solo tip ve en az 46 koltuklu, en fazla 50 adeti en az 35 koltuk kapasiteli olacak.Araçlar İstanbul çalışma şartlarında hizmet verecek.İlk defa sisteme katılırken, araçlar yeni üretilmiş veya trafiğe çıkış tarihi 3 yılı geçmemiş Euro 6 egzoz emisyona sahip araçlar olacak.Sözleşme süresince 5 yaşından büyük araçlarla çalışılmayacak.

KAMERA KAYIT CİHAZI DA OLACAK

Araçlarda kameralar da yer alacak. Şoförün rahatça ulaşabileceği bir yerde çek-bas özellikli acil durum butonu bulunacak ve bu butona basıldığında alarm ve anlık kamera görüntüsü Kontrol Merkezi'ne gönderilecek.Şöfor üstü kameralarda ses kayıt özelliği olacak.Araçlara bütün kameraların görüntülerinin kaydedilmesi için kamera kayıt cihazı da konulacak. En az 30 gün kayıt yapabilecek.Araçlarda ücret toplama sistemi olacak.Her yolcu koltuğunda multimedia(MP3-Tv-Video) özelliklerine sahip dokunmatik özellikli LCD ekran olacak.

İHALEYİ ALAN NASIL ÖDEME YAPACAK

Toplu taşıma yapmak üzere hat kiralama işi ihalesinde tahmin edilen bedel KDV dahil 468 milyon TL olurken ihaleyi alacak firmanın nasıl ödeme yapacağı da ortaya çıktı.Buna göre sözleşme bedelinin tam elektronik bilet karşılığının yüzde 20'lik kısmının parasal tutarı sözleşme imzalandığı tarihi takip eden aydan başlamak üzere 5 aya eşit şekilde bölünerek ödenecek.Yüzde 80'lik kısmı da 120 aya eşit şekilde bölünerek ödenecek.

KURALLARA UYMADIĞINDA YAPTIRIMLAR OLACAK

İhaleyi alacak işletme kurallara uymaması halinde yaptırımlar uygulanacak.Onlardan bazıları ise şöyle;Yolcular tarafından unutulan veya kendisine teslim edilen her türlü eşyanın idareye teslim edilmemesi durumunda taşıyıcıya 200 tam İstanbul kart bedeli(520 TL),şoföre 10 hizmet kalite puanı ceza uygulanacak.Devlet yöneticilerine her hangi bir nedenle hakarette bulunulması,toplu olarak taşımacılığı ve trafiğin aksatılması,durdurulması,taşıt ile birlikte gösteri yapılması,kamu düzenini ve otoritesini sarsacak vb eylemlerde bulunması durumunda işleticinin ruhsatı iptal edilecek.Şoförün ise toplu taşıma aracı kullanım belgesi 30 gün askıya alınacak. Kamu güvenliği,insan sağlığı ve genel ahlaka aykırı davranışlarda bulunulması durumlarda bin tam İstanbul kart bedeli ceza uygulanacak. Şoföre ise 50 hizmet kalite puanı kesintisi yapılacak.

YOLCU İLE KAVGA EDERLERSE CEZA ÖDEYECEKLER

Doktor,polis,belediye zabıtası veya denetim görevlisi raporuyla ya da kamera kaydıyla belgelemek şartıyla,idare personeline,denetim görevlilerine,yolcuya, diğer taşımacılara veya 3.şahıslara fiili saldırıda bulunması,kavgaya karışılması, kişilerin darp edilmesi veya görev yapılmasının engellenmesi durumunda işleticiye 2 bin tam İstanbul kart bedeli(5 bin 200 TL) ceza uygulanacak.Tekrarı durumunda ise 3 bin tam İstanbul kart bedeli(7 bin 800 TL) uygulanacak.Şoförün ise toplu taşıma aracı kullanım belgesi iptal süresiz iptal edilecek.

METRO HATLARI 2019 SONU İTİBARIYLA

Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı arasındaki metronun ise 2019 yılı sonu, 27 kilometreden oluşacak 6 istasyonun olduğu Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı arasındaki metronun ise 2020 yılı sonunda hizmete açılması bekleniyor.

3.Havalimanına Nasıl gidilir

İstanbul’un 3.Havalimanı yani İstanbul Yeni Havalimanı, Avrupa yakasında Karadeniz kıyısındaki bölgede olacaktır. Havaalanı Tayakadın ve Akpınar köyleri arasında 76.5 KM2 alana inşa edilmektedir. 3. Havalimanı Çatalca, Göktürk Arnavutköy kavşağında ve Terkos Gölü’ne yakın bir alanda inşa edilmektedir. 3. Havalimanı konumu ile en ideal alan olma özelliğini göstermektedir. 3. Köprünün bağlantı noktasında olacak olan ve İstanbul içinden en rahat şekilde ulaşımın sağlanacağı 3. Havaalanı ile Atatürk Havalimanı arasında kuş uçuşu mesafe ise 35 KM ‘dir.

3.Havalimanının yapılacağı alanın yaklaşık olarak % 80’lik kısmı kamuya ait alandır. Geri kalan alanlar ise kamulaştırılacak ve bu şekilde 3. Havalimanı yapımı tamamlanacaktır. Yüksek teknoloji sistemleri ile donatılacak olan 3. Havalimanı 6 pistten oluşacak ve 3.500 hektarlık alanda kurulacaktır. 3.Havalimanına nasıl gidilir sorusu da oldukça merak konularından biridir. Fakat şuan için ulaşımın ta anlamıyla olmadığı bölgeye projenin bitmesi ile birlikte birçok alternatif gidiş yolu açılacaktır.

Taksim ile mesafesi 15 dakika olan 3. havalimanı karayolu taşımacalığında Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile bağlantılı olacak. Raylı sistem olarak, Yüksek Hızlı Tren ile havalimanındaki aktarma istasyonunda sonlanacak. Terminal, raylı sistem aracılığı ile Taksim’e bağlanacak. Bu raylı sistem, eski demir yolu hattının güzergâhından geçirilecek. Böylece, toplu taşıma aracılığıyla İstanbul’un tüm bölgelerinden ulaşım sağlanacak.

3.Havalimanı Konumu

İstanbul'un üçüncü havalimanı Karadeniz sahiline Terkos gölüne yakın Arnavutköy-Göktürk-Çatalca kavşağında 7700 ha'lık Akpınar ve Yeniköy mahalleleri arasındaki alanda yapılacak. Alanın yüzde 80'i kamuya ait. Diğer arsalar icin kamulaştırma başladı. Atatürk Havalimanı ile İstanbul'un üçüncü havalimanının arası kuş uçuşu mesafeyle 35 km olacak.Eski kömür ocaklarının bulunduğu alan toprakla doldurulacak.