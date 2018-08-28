3’üncü üçlü zirve 7 Eylül'de İran'da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’de kalıcı çözüm için Rus Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile üçüncü kez liderler zirvesinde bir araya gelecek. Erdoğan, 3.5 milyon sivilin bulunduğu İdlib’te olası bir saldırının konuşulduğu günlerde 7 Eylül’de Türkiye ile birlikte garantör olan diğer iki ülkenin lideriyle Tahran’da bir araya gelecek. Üç lider daha önce, Rusya’nın Soçi kentinde ve İstanbul’da bir araya gelmişti.

İDLİB MASADA

İran’daki görüşmelerin ana konusunun Astana süreci ve Suriye’de siyasi çözüm oluşturacak. Bu kapsamda özellikle İdlib konusu üzerinde durulması bekleniyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, önceki günlerde Suriye’nin Kafr Zayta köyünde kimyasal saldırı provokasyonunun planlandığını iddia etmişti. Rusya kimyasal saldırıyı, rejim güçlerine vurmak için ABD’nin sahneleyeceğini öne sürmüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Moskova’da gerçekleştirdikleri toplantıda da İdlib operasyonu gündeme gelmişti. Çavuşoğlu, İdlib’de 3 milyondan fazla sivilin yaşadığına dikkat çekerek, “Radikal gruplar İdlib’deki ılımlı muhalefeti de sivil halkı da rahatsız etmektedir. Biz gözlem noktalarımızı oluştururken bu radikal gruplar zorluk çıkarmıştır. İdlib’de askeri bir çözüm sadece İdlib için değil, tüm Suriye için bir felaket olur” açıklaması yapmıştı.

YAPTIRIMLAR MASADA

Üçlü zirvede ayrıca ABD’nin İran’a karşı yaptırım kararının da ele alınması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Mayıs ayında İran nükleer anlaşmasından çekilme kararını açıklamıştı. Trump İran ile P5+1 (ABD, Çin, Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya) arasında 2015’te imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve İran’a yeniden yaptırım uygulayacaklarını ifade etmişti.