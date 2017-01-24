Batman'da 4 akademisyen FETÖ'den gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 4 akademisyen için yakalama kararı çıkarıldı. Emniyet müdürlüğü Terörle mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonda biri doçent 4 akademisyen gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Zanlıların emniyetteki işleri devam ediyor.