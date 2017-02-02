4 asırlık kokunun formülü saraydan
Koku uzmanı Bihter Türkan Ergül, Topkapı Sarayı arşivinde 3 yıl süren araştırmaları sonucu, 17. yüzyılda Mukaddes Emanetler’in muhafaza edildiği bölümlerin temizliğinde kullanılan kokuyu gün ışığına çıkardı.
Osmanlı döneminde “Asr-ı Saadet” adı verilen koku, arşivden çıkarılan belgede yer alan bilgiler ışığında uhud, amber, misk, sedir, sandal, gül yağı ve gül sularının formüle edilmesiyle 8 günde hazırlandı.
“Asr-ı Saadet” kokusu, gelecek hafta ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a takdim edilecek.
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