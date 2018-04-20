Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

4 bakanlığa ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Aile ve Sosyal Politikalar, Dışişleri ile Milli Eğitim Bakanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Buna göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığına Enes Polat, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ise Bekir Koçyiğit atandı.

Dışişleri Bakanlığı Müşavirliğine Büyükelçi Hüseyin Avni Aksoy getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Müşavirliğine ise Hasan Mısırcı'nın atanması uygun görüldü.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA