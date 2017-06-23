4 bin noktada canavara önlem

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda, Ramazan Bayramı dolayısıyla Türkiye genelinde trafik güvenliği denetimleri başlatıldı. Bayram tatilinde alınacak trafik tedbirleri kapsamında, sürücü ve yolcularda trafik kurallarının önemi konusunda farkındalık oluşturularak trafiğin daha konforlu, hızlı ve güvenli akışının sağlanması amacıyla büyük önlemler alındı. Kurulan ekipte 4 bin 159 kontrol noktasında toplam 7 bin 839 personel görev yapacak.

ETKİLİ DENETİM

Trafiğin yoğun olduğu ana arterler üzerinde ve kavşaklarda, karma trafik ekip ve timleriyle kazalara neden olan ihlaller denetimler yoluyla trafik canavarı önlenmeye çalışılacak. Kaza sonucu ölüm ve ciddi yaralanmaların en aza indirilmesini sağlamak amacıyla “etkili, sürekli ve yoğun” denetimler yapılacak.

10 DAKİKA MOLA

Ekipler, trafik denetimleri sırasında, kural ihlali yapan taşıtların yanı sıra diğer araçlar da durdurularak sürücülerle yüz yüze iletişim kurulacak. Sürücü ve yolcuların emniyet kemerlerini takmaları ve seyahatleri süresince her iki saatte 10 dakikaya kadar mola vererek trafiğe olan dikkat ve ilgi eksikliğinin önlenmesi konusunda bilgilendirme yapıyor. Çok sıkı tutulan denetimlerin bayram tatili boyunca süreceğini bildiren yetkililer, vatandaşların ancak bu sayede varış noktalarına güvenlik içerisinde ulaşmalarının mümkün olabileceğini belirtti.

81 İLDE ‘HUZUR ARİFE’

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü bayram öncesi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dün akşam 81 ilde ‘huzur arife’ operasyonu başlattı. Operasyonda toplam bin 319 noktada 12 bin 72 personel, 2 bin 683 ekip, 4 helikopter ve 4 deniz botunun görev aldı.