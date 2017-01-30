Dört ilde engelli ve hamile kamu personeline kar tatili

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre olumsuz hava şartlarının devam edeceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, 31 Ocak Salı ve 1 Şubat Çarşamba günleri kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engeliler ile hamile personelin idari izinli sayılmalarına valilik tarafından karar verildiği belirtildi.

Ordu

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kar yağışının kent genelinde devam ettiğini belirtti.

Yoğun kar yağışının buzlanma nedeniyle zaman zaman trafikte de aksamalara yol açtığını kaydeden Balkanlıoğlu, "Meteorolojik verilere göre bu akşam saatlerinden itibaren ilimizde etkili kar yağışı beklendiğinden, kamuda görev yapan engelli ve hamileler, 31 Ocak Salı günü için idari izinli sayılmıştır." ifadesini kullandı.

Giresun

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise kar yağışı tüm yurtta olduğu gibi Giresun'da da hayatı olumsuz yönde etkilediğine işaret edilerek, il genelinde görev yapan engelli ve hamile kamu personelinin 31 Ocak Salı günü de idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü bildirildi.

Diyarbakır

Diyarbakır'da yoğun kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu personeline yarın idari izin verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 31 Ocak Salı günü il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli ve hamile çalışanların 1 gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.