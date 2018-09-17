4 katlı bir binanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

Gürler Mahallesi Adem Yaslı Kaya Caddesi'nde 4 katlı bir binanın çatısında tadilat yapan Muhittin Özdemir (56) düştü. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan Özdemir kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.