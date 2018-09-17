4 katlı bir binanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti
Kırıkkale'de çalıştığı binanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.
- AA
Gürler Mahallesi Adem Yaslı Kaya Caddesi'nde 4 katlı bir binanın çatısında tadilat yapan Muhittin Özdemir (56) düştü. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan Özdemir kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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