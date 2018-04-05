Osmangazi Üniversitesi'nde 4 kişiyi öldüren saldırganın hedefindeki dekan: Kendisi korkulan bir insandı

Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki bir araştırma görevlisi, dekan yardımcısı, fakülte sekreteri, öğretim üyesi ve okutmanı öldürdü. Üniversite rektörü Hasan Gönen, saldırgan Volkan Bayer’in öncelikle eğitim fakültesi dekanının odasına girdiğini tesadüfen hocanın yerinde olmadığını söyledi.

ESOGÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Cemil Yücel saldırı sonrası Twitter’dan paylaştığı videoda, "Arkadaşlar ben iyiyim okula ulaşmaya çalışıyorum. Saldırgan Volkan Bayar adında bir araştırma görevlisi. Kendisinin akli dengesi yerinde olmayan bir insan. Bir çok insanı şikayet eden bir kişi. Üniversitenin açıklamasından sonra açıklama yaparız. Önce benim odama geliyor. Beni bulamayınca sırasıyla diğer odalara giriyor. 4 arkadaşımızın görev başında şehit olduklarını öğrendik. Kendisi korkulan bir insandı." dedi.