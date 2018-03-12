Afrin'de 4 köy daha terörden arındırıldı
TSK ve ÖSO, Afrin'in Kibar, Zındıkan, Kile ve Gümüşburç köylerini YPG/PKK'lı teröristlerden temizledi.
- AA
Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında TSK ve ÖSO birlikleri, Afrin'in Kibar, Zındıkan, Kile ve Gümüşburç köylerini YPG/PKK'lı teröristlerden temizledi.
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