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Bitlis'teki 4 köyde sokağa çıkma yasağı sona erdi

Merkeze bağlı Aşağıölek, Yukarıölek, Yukarıbalcılar ve Aşağıbalcılar köyleri ile mezralarında uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

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Bitlis merkeze bağlı 4 köy ve mezralarında uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis merkeze bağlı Aşağıölek, Yukarıölek, Yukarıbalcılar ve Aşağıbalcılar köylerinin bütün mahalle ve mezralarında uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için, 5442 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, 12 Nisan'da saat 00.00'dan itibaren başlatılan sokağa çıkma yasağı, yine aynı gün saat 18.00'den itibaren kaldırılmıştır."

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