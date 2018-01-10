4 milyonluk büyük ikramiye Akhisar’a çıktı

Biletin Akhisar’da eski belediye yanında uzun yıllardır şans dağıtan Umut büfe’den alındı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce 9 Ocak 2018 tarihinde yapılan çekilişte 904257 numaralı bilete 4 milyon TL isabet etti.

Akhisar umut büfe işletme sahibi Umut Bircan yaptığı açıklamada, “Büyük ikramiyenin bizim bayimizden çıkması bizler için gerçekten de büyük bir şans ve gurur kaynağı. Milli Piyango Müdürlüğü’nden aranarak tebrik edildik. Ancak bu şanslı biletin kimin olduğunu bilmiyoruz. Kendisi henüz bizim ile irtibat kurmadı. Çıkan ikramiye Türkiye şartlarına göre iyi bir para. İnşallah ihtiyacı olan bir müşterimize çıkmıştır ve hayırlı işlerde kullanırlar. Yakında ortaya çıkacağına inanıyorum" dedi.