4 PKK'lı teröristin öldürüldüğü bölgedeki operasyon genişletildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede başlatılan operasyon devam ediyor.

Dernek köyü Çalıbükü mezrasında duyarlı bir vatandaşın İl Jandarma Komutanlığına yaptığı ihbarın ardından 1 Şubat'ta düzenlenen, İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde mavi kategoride yer alan terör örgütü PKK'nın sözde Diyarbakır sorumlusu Murat Üçer'in de bulunduğu 4 teröristin etkisiz hale getirildiği Özel Birlik Operasyonu'nun ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

Gözaltına alınan 13 zanlıdan 5'i jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 8'inin işlemleri sürüyor. Dört teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede operasyon genişletildi.

Bu kapsamda Diyarbakır'ın Lice, Hani, Kocaköy ve Hazro ilçelerine bağlı 60 kırsal mahalle ve mezrada sabah ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, iş birlikçilerin yakalanması için başlatılan operasyon devam ediyor.

Lice'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden sözde bölge sorumlusu Üçer'in otopsisi tamamlandı, diğerlerininki sürüyor.

Bu arada, İshan Ekinci'nin, operasyonda etkisiz hale getirilen teröristler arasında yer almadığı öğrenildi.