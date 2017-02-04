4 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Sayısal Loto 4 Şubat 2017 Cumartesi çekiliş sonuçları belli oldu. Yüzbinlerce kişi Sayısal Loto'da kazandıran numaralara bakıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto'da geçen hafta 6 bilen bir kişi 1.684.833,10 TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. İşte, 1056. hafta çekilişinde Sayısal Loto'da kazandıran numaralar ve dağıtılan ikramiyeler.

SAYISAL LOTO 4 ŞUBAT ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun 1056. hafta çekiliş yapıldı. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiye bir kişiye isabet etti. Şanslı kişinin kuponunu İstanbul Kadıköy'de oynadığı açıklandı. Kazandıran numaralar; 16, 27, 28, 32, 42 ve 43 oldu. Milli Piyango’nun açıkladığı bilgilere göre, bu haftaki çekilişte 6 bilen bir kişi oldu. Talihli kişi İstanbul Kadıköy'den çıktı. 6 bilen 1 kişi 1.745.158,75 TL ikramiye kazandı. 5 bilen 123 kişi 5.975,70 TL TL, 4 bilen 7.556 kişi 73,25 TL, 3 bilen 138.566 kişi ise 11,25 TL ikramiye kazandılar.

SAYISAL LOTO GEÇEN HAFTA (28 OCAK) ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. 28 Ocak Cumartesi günü yapılan Sayısal Loto çekilişine göre kazandıran numaralar belli oldu. Kazandıran numaralar; 5, 6, 19, 21, 24 ve 26 oldu.

Milli Piyango’nun açıkladığı bilgilere göre, bu haftaki çekilişte 6 bilen bir kişi oldu. Talihli kişi Manisa Soma'dan çıktı. 6 bilen 1 kişi 1.684.833,10 TL ikramiye kazandı. 5 bilen 119 kişi 5.962,10 TL TL, 4 bilen 7.041 kişi 76,35 TL, 3 bilen 138.420 kişi ise 10,85 TL ikramiye kazandılar.

SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR

Son 855 haftada Sayısal Lotoda en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır.

Sayısal Lotoda en az çıkan 5 sayı ise 43 , 33 , 4 , 45 ve 37 olarak göze çarpmaktadır . 37 sayısı 92 defa , 45 sayısı 92 defa ,4 sayısı 89 defa , 33 sayısı 89 defa 43 sayısı ise 855 hafta da sadece 80 defa çıkmıştır.

Son 855 haftada Sayısal Lotoda en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır. 21 sayısı 124 defa , 18 sayısı 122 defa ,36 sayısı 121 defa , 38 sayısı 121 defa 40 sayısı ise 855 hafta da tam olarak 116 defa çıkmıştır.