Siirt Pervari Yazlıca-Herekol Dağı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt-Pervari Yazlıca-Herekol Dağı böllgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede Siirt-Pervari Yazlıca-Herekol Dağı böllgesinde tesbit edilen 4 teröristin, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiği belirtildi. Teröristlerin kimlikleri konusunda herhangi bilginin paylaşılmadığı bilgilendirmede bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi. Konu ile ilgili Bakanlık açıklaması şöyle:

"İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Siirt-Pervari Yazlıca-Herekol Dağı böllgesinde 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."