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Siirt Pervari Yazlıca-Herekol Dağı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Siirt-Pervari, Yazlıca-Herekol Dağı bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

  • DHA
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt-Pervari Yazlıca-Herekol Dağı böllgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
 
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede Siirt-Pervari Yazlıca-Herekol Dağı böllgesinde tesbit edilen 4 teröristin, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiği belirtildi. Teröristlerin kimlikleri konusunda herhangi bilginin paylaşılmadığı bilgilendirmede bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi. Konu ile ilgili Bakanlık açıklaması şöyle:
 
"İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Siirt-Pervari Yazlıca-Herekol Dağı böllgesinde 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
 
 

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