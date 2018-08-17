Siirt Pervari Yazlıca-Herekol Dağı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Siirt-Pervari, Yazlıca-Herekol Dağı bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
- DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt-Pervari Yazlıca-Herekol Dağı böllgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede Siirt-Pervari Yazlıca-Herekol Dağı böllgesinde tesbit edilen 4 teröristin, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiği belirtildi. Teröristlerin kimlikleri konusunda herhangi bilginin paylaşılmadığı bilgilendirmede bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi. Konu ile ilgili Bakanlık açıklaması şöyle:
"İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Siirt-Pervari Yazlıca-Herekol Dağı böllgesinde 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Siirt-Pervari Yazlıca-Herekol Dağı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir.— İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) 17 Ağustos 2018
Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur❗
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