4 ülkeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Özbekistan, İsviçre, Uganda ve Belçika Büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Özbekistan Büyükelçisi Alisher Agzamkhodjaev'yi, İsviçre Büyükelçisi Dominique Paravicini'yi, Uganda Büyükelçisi Stephen Mubiru'yu ve Belçika Büyükelçisi Michel Malherbe'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Büyükelçiler, kabulde Erdoğan'a güven mektuplarını sundular. Cumhurbaşkanlığı'nın web adresinde kabullere ilişkin bilgi ve fotoğraf yayımlandı..
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