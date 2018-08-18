4 yaşındaki kız çocuğunun üzerine kaynar süt döküldü
Üzerine Konya’nın Seydişehir ilçesinde bahçede ocak üstünde kaynayan süt kazanına takılan 4 yaşındaki kız çocuğu, kazanın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.
- İHA
Olay, sabah saatlerinde Boyalı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinin bahçesinde ocakta pişen süt kazanına takılan F.E. (4), sıcak süt kazanının üstüne devrilmesi sonucu ağır yaralandı.
Olay yerine çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuk durumun ağır olması nedeniyle ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopter ile Konya’ya sevk edildi.
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