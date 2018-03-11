40 araçlık JÖH ve PÖH konvoyu Afrin kent merkezini kuşatması için Suriye’ye girdi Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’e yönelik devam eden operasyon kapsamında yaklaşık 40 araçlık JÖH ve PÖH konvoyu Afrin kent merkezini kuşatması için Suriye’ye girdi.