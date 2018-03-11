Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

40 araçlık JÖH ve PÖH konvoyu Afrin kent merkezini kuşatması için Suriye’ye girdi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’e yönelik devam eden operasyon kapsamında yaklaşık 40 araçlık JÖH ve PÖH konvoyu Afrin kent merkezini kuşatması için Suriye’ye girdi.

  • İHA
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Zeytin Dalı Harekatı’nın 51’inci gününde Fırat Kalkanı Bölgesinden 40 araçlık JÖH ve PÖH konvoyu Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunun (OSÖ) Suriye’nin Afrin kentine yönelik operasyonları devam ederken,  akşam saatlerinde Kilis’in Elbeyli ilçesinden yola çıkan  Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekata ait yaklaşık 40 kirpi tipi araç Suriye’ye geçiş yaptı.

Suriye’ye giren JÖH ve PÖH personelinin Afrin kent kuşatması ve çevresinde görev alacağı öğrenildi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaşadıklarımızı anlatsak, derdimiz Bolu Dağı´nı aşar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaşadıklarımızı anlatsak, derdimiz Bolu Dağı´nı aşar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA