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40 günlük bebeği denize atan anne kamerada

Fatih'ye 40 günlük bebeğini denize atan Fatma K.'nın o geceye ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Fatma K.'nın bebeğini denize atamadan hemen önce sahile doğru yürüdüğü görülüyor.

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Fatih Eminönü'nde 40 günlük bebeğini denize atan Fatma K.'nın güvenlik kameralarına takılan görüntüsü ortaya çıktı. Bebeğini denize attığı gece güvenlik kameraları tarafın kaydedilen Fatma K. kucağında bebeğiyle yürüyor. Görüntülerde, kadının bebeğini denize atmadan hemen önceki yürüme anları görülüyor.
 

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