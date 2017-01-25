40 günlük bebeğini denize attı
Fatih'te bir kadın, 40 günlük bebeğini denize attığını iddia etti.
- İHA
Alınan bilgiye göre, polise başvuran F.K. (35) adlı kadın, dün akşam saatlerinde Eminönü Şehit Hatları Vapur İskelesi yakınlarında 40 günlük bebeğini denize attığını bildirdi.
Gözaltına alınan F.K'nın ifadesinde, 1.5 yıldır M.T (36) ile nikahsız birlikteliği olduğunu, F.K'nin istememesi üzerine bebeğe kuru sıkı tabancayla ateş ederek öldürmek istediğini, başarılı olamayınca bebeği Eminönü'ndeki Şehir Hatları iskelesinin yanından denize attığını söylediği öğrenildi.
Polis ekipleri, F.K'nın erkek arkadaşı M.T'yi de gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bebeğin bulunması için denizde arama çalışması başlatıldı.
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