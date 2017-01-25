40 günlük bebeğini denize attı

Süper Lig takımlarından teklif aldı Riekerink gidişine izin vermedi

Genelde Ziraat Türkiye Kupası'nda boy gösteren Birhan Vatansever, Süper Lig ve TFF 1.Lig takımlarından teklif alsa da hocası Riekerink onu bırakmadı.