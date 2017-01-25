40 günlük saygı nöbetini sonlandırdı

Kayseri'deki terör saldırısında şehit düşen askerlerin anısına, saldırının yaşandığı otobüs durağında saygı nöbeti başlatan emekli Fevzi Kurtoğlu, 40 günlük nöbetini tamamladı.

1. Komando Tugayı'ndan çarşı iznine çıkan askerlere yönelik hain saldırının yapıldığı ve halk arasında "Şehit Komandolar Durağı" olarak bilinen otobüs durağında 39 gün boyunca saygı nöbeti tutan 63 yaşındaki Kurtoğlu, nöbetini 40'ıncı gününde dualarla tamamladı.

"Burada şehidimizin kanı var"

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Fevzi Kurtoğlu, 40 gündür durakta nöbet tutuğunu ve şehitlerin ruhlarının kendisine kuvvet verdiğini söyledi.

Bu süreçte her türlü olumsuz hava şartına rağmen hiçbir şekilde nöbet yerini terk etmediğini ve olumsuzluklardan etkilenmediğini aktaran Kurtoğlu, "Üşümedim, acıkmadım, yılmadım. Onların ruhları bana kuvvet verdi, bir 40 gün daha olsa dururum. Hakkım varsa helal olsun. Onların bizde hakkı varsa, onlar da bize haklarını helal etsin. Bundan sonraki süreçte de her ayın 17'sinde durağa gelerek nöbetimi tutacağım. Her ayın 17'sinde buradayım, buraya bir isim verilene kadar veya bir anıt yapılıncaya kadar." diye konuştu.

Fevzi Kurtoğlu, açıklamaların ardından dizlerinin üzerine çökerek, "Burada şehidimizin kanı var. Bunlarla helalleşmek istiyorum." diyerek patlamanın olduğu yoldaki asfaltı öptü.