44 yılın en kurak döneminde susuz kalmadık
Türkiye genelinde son 44 yılın en kurak döneminin yaşandığını belirten Orman Bakanı Eroğlu “Ama kimse susuzluk hissetmedi. Melen İstanbul’un su ihtiyacını karşılıyor. 2 yıl yağmur yağmasa İstanbul susuz kalmaz” dedi.
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Bakanlığın 2017 yılında yaptığı faaliyetleri paylaştı. 2017’nin son 44 yılın en kurak yılı olmasına rağmen vatandaşların bunu hiç fark etmediğine dikkat çeken Bakan Eroğlu, bu başarısının nasıl sağlandığını şöyle açıkladı: “Cumhuriyet tarihi boyunca 276 baraj yapılırken son dönemde 508 baraj, 513 HES, 327 gölet ve 193 iç suyu tesisi yapımı gerçekleştirildi.” Türkiye yarı kurak iklim bölgesinde bulunduğuna dikkat çeken Bakan Eroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
2071’E KADAR GARANTİ
“Yağışlar gerçekten çok düştü. Kış ve ilkbahar aylarında yağan yağışı biriktirip yaz aylarında kullanmamız lazım. Çünkü kış aylarında sulama olmuyor. Yaz aylarında insanlar daha çok su kullanıyor. Bu nedenle suyu biriktirmek için barajlar yapmamız gerekmektedir. Yoksa son 44 yılın en kurak yılı olan bu yıl, biz su veremezdik. Melen projesi ile İstanbul’un su sorununun 2071 yılına kadar çözüldü. 2007’de büyük bir kuraklık olmuştu. O zaman yeteri kadar barajımız yoktu. Biz B planını uyguladık. Melen’den 2009’da gelecek suyu biz 2007’de şafak harekatıyla akıttık. Asya-Avrupa yakasında sadece tünel açmakla kalmadık, İSKİ Sarayburnu-Üsküdar arasında bir hat daha döşedi. Böylece her iki yakada da su aktarımı sağlandı. 2013-2014’te de bir kuraklık oldu. O zaman da C planını devreye soktuk. Susuz bırakmadık. Şimdi Melen Barajı’nda su birikmeye başlayınca, 2 yıl kuraklık olsa dahi İstanbul’da su sıkıntısı olmayacak.
CUMHURBAŞKANI: CEZA KESMEYİN TESİS YAPIN
Bakan Eroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Belediyelere ceza kesmekle olmaz, bunu siz yapın” talimatı sonucu Marmara’daki Ergene Havzası’nda 13 atık su arıtma tesisi kurulduğunu açıkladı. Eroğlu, Cumhurbaşkanı ile aralarında geçen diyaloğu şöyle aktardı: “Ergene ile ilgili Cumhurbaşkanımız beni aradı. Ergene’nin hâli ne olacak? Ben de dedim ki ‘Ceza keseriz.’ Dedi ki, ‘Ceza kesmekle olmaz. Bunu siz yapın’. Biz buradaki bütün belediyelere 13 tane atık su arıtma tesisini yaptık.”
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