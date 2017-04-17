5. Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı başlıyor

Dünya Enerji Birliği tarafından en önemli etkinlikler arasında gösterilen 5. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’na sayılı günler kaldı. 19-21 Nisan tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan ICSG İstanbul 2017, akıllı şehir ve şebeke teknolojilerini tanıtırken ulusal ve uluslararası platformda sektör liderlerini de bir araya getirecek. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın himayelerinde organize edilen ICSG İstanbul 2017’ye başta Turkcell, Siemens, Aselsan, Oracle, SAP ve G3 PLC olmak üzere yabancı firmaların ağırlıkta olacağı 300 firma katılacak.

Paneller ve ülke pavilyonları olacak

ICSG İstanbul kapsamında düzenlenecek paneller, dünyada alanında en önemli isimleri Türk iş adamları ve uzmanlar ile bir araya getirme fırsatı sunacak. ELDER Başkanı ve IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen ile AKSA Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan zirveye Türkiye’den katılacak önemli isimlerin başında geliyor. Dünya Enerji Birliği Enerji Kurulu Başkanı Dr. Shay Bahramirad, Dünya Enerji Birliği Başkanı Prof. Dr. Saifur Rahman, Global Akıllı Şebekeler Federasyonu Başkanı Reji Kumar Pillai, İngiltere Başkonsolosu Judith Slater, İsrail Enerji Vakfı (ISEA) Başkanı Amos Lasker, ABD Illinois Teknoloji Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Mohammad Sahahidehpour, Oracle Avrupa, Ortadogu ve Afrika Bolgesi direktörü Julian Green, Siemens Global yöneticisi Andy Turner ve Hindistan EPDK CEO’su Ismail Ali Khan, organizasyona katılacak önemli isimlerden birkaçı. İtalya, İsveç, İngiltere, Çin, Polonya, İsviçre ve Almanya’dan milli katılımlarla oluşturulacak pavilyonlarda yeni ürünler ilk kez sergilenerek ICSG’de tanıtılacak.

İtalya’nın partner ülke olduğu ICSG İstanbul 2017 Kongre ve Fuarı’na; Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Bulgaristan, Cezayir, Çin, Danimarka, Etiyopya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Güney Kore, Hollanda, Hırvatistan, Hindistan, Irak, İrlanda, İsrail, İtalya, İsveç, İsviçre, İngiltere, İran, İspanya, Japonya, KKTC, Kanada, Katar, Kazakistan, Kırgızistan Kuveyt, Litvanya, Makedonya, Macaristan, Nijerya, Norveç, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Rusya, Suudi Arabistan, Sırbistan, Tacikistan, Umman, Ürdün ve Yunanistan ülkelerinden gelecek olan heyetler, kongre ve fuar katılımcıları ile buluşacak.

ICSG İSTANBUL 2017 TÜRKİYE’NİN ENERJİSİNİ YÜKSELTECEK

Türkiye’nin içinde bulunduğu geçiş sürecinde düzenlenecek olan 5. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı; katılımcıların bütün paydaşlar ile bir arada olması, sorularına cevap bulması, akıllı şebekeler ve akıllı şehirler hakkındaki son yenilikleri öğrenmesi, örnek uygulamaları görmesi ve yatırım stratejilerini belirlemesi için uluslararası bir platform sağlayacak. Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Finlandiya, Polonya, İran, Ürdün, Umman, Katar, Hindistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt’ten heyetlerin katılımı ile organize edilecek delegasyonlarda firmalarla B2B görüşmeler gerçekleştirilerek iş bağlantıları güçlendirilecek.

ŞEHİRLERİMİZ ‘AKILLI’ OLACAK

Enerjinin doğru kullanımı ve gelişen ihtiyaçlar ‘Akıllı Şehir’ kavramının önümüzdeki yıllara damgasını vuracağını gösteriyor. Türkiye; Gaziantep ve Karaman ile birlikte Akıllı Şehir konseptiyle tanıştı. Gelişen Türkiye’de sayıları her geçen gün artacak olan Akıllı Şehirler; şehir operasyonlarının daha verimli yapılmasını, güvenlikleri artırmayı, kentte kolayca dolaşımı, trafikte bekleme süresinin azalmasını, daha temiz bir çevre yaşamını, şehir bilgilerine kolayca ulaşılabilmeyi, doğal afetlerden daha az etkilenmeyi, yakıt ve enerji tasarrufu yapılmasını sağlıyor.

3 gün sürecek olan organizasyonda akıllı şehir uygulamaları, akıllı elektrik, su ve gaz sayaçları ekipmanları, şebeke modernizasyon sistemleri, enerji depolama, akıllı ulaşım şebekeleri ve sistemleri gibi birçok ürün ve hizmet grubu yer alacak. OSB’ler, teknokentler, belediyeler, elektrik – gaz dağıtım şirketlerinin katılacağı fuarın girişi ise ücretsiz olacak.