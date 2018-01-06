5 bin kişi önünde kız arkadaşına evlilik teklif etti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, Eskişehir Basket deplasmanından 78-87'lik skorla galip ayrıldı. Mücadelenin sürprizi ise taraftarlardan geldi. Devre arasında, 34 yaşındaki Ali Soner Hot, 32 yaşındaki kız arkadaşı Zeynettin Özyavuz'a herkesin önünde evlilik teklifinde bulundu. Yaklaşık 5 bin kişi önünde "Sonsuza kadar şans meleğim olur musun benim en değerlim?" pankartını açan Hot, diz çökerek kız arkadaşına teklifte bulundu. Neye uğradığını şaşıran Özyavuz, kısa süreli şaşkınlığının ardından 'Evet' yanıtını verdi. İkilinin mutluluğuna tüm salon şahit oldu.

Yaklaşık 1,5 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşına 15 gündür evlilik teklifi etmeyi düşündüğünü belirten Hot, çok heyecanlandığını bildirdi. Kız arkadaşını sahaya indirmek için ikna etmeyi ilk olarak başaramadığını, son anda sahaya çıkmaya karar verdiğini aktaran Hot, 'Evet' yanıtını aldığı için mutlu olduğunu söyledi. Özyavuz ise, teklif karşısında ne yapacağını şaşırdığını, hiç beklemediğini ifade etti.