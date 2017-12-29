5 bin TUSKON Kart’lıya yardım-yataklık incelemesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ’nün para kaynaklarının izini tek tek takip ediyor. FETÖ’nün kapatılan finans kaynağı Bank Asya aracılığıyla iş dünyasında VIP uygulama yaptığı tespit edildi. Örgütün finanstaki en önemli sacayağı olan Bank Asya’nın TUSCON’a üye 5 bine yakın isme VIP kart gönderdiği belirlendi.

Sinerji yaratacaklarmış!

Türkiye genelinde TUSKON’a üye 50 bine yakın işadamına dağıtılması planlanan bu VIP kartın iletişim köprüsü olarak da kullanılabileceği belirtildi. Kartla ilgili dönemin Bank Asya Müdürü Ahmet Beyaz, ‘üyeler arasında sinerji yaratmayı hedefliyoruz’ açıklamasını yapmıştı.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ nün ana kasası olarak bilinen Bank Asya’ daki bu sır kartların izini sürmeye başladı. Binlerce TB’lık dijital veriyi inceleyen savcılık, VIP kartların 5 bin iş adamına gönderildiği tespit etti. Son 10 yılı kapsayan tüm hesap hareketleri MASAK tarafından tek tek incelenecek olan işadamları hakkında hazırlanan rapor doğrultusunda FETÖ’ye bilerek maddi destek verdiği tespit edilenler hakkında FETÖ üyeliği suçlamalarıyla dava açılacak.

Kaynak: Akşam